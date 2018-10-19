В Киеве поезд насмерть сбил пьяного мужчину – его компания потом продолжила распивать алкоголь на рельсах

В Киеве на железнодорожной станции Фармацевтическая поезд сбил мужчину.

Как сообщает Информатор, от полученных травм мужчина скончался на месте.

Как рассказала дежурная по переезду, она не видела, что на путях сидят люди. В этот момент в сторону центрального ж/д вокзала ехал скоростной поезд Интерсити+ №725 сообщением Харьков - Киев. Машинист состава увидел людей и начал экстренно тормозить и подавать звуковой сигнал, однако один мужчина не успел уйти с путей.

Друг погибшего рассказал, что он увидел поезд вдалеке, скорость его была высокой. Жену умершего и еще одного мужчину он оттолкнул, а последнего не успел. После происшествия выжившие, находясь в шоковом состоянии, выпили еще алкоголя и уснули на ступенях платформы.

Пострадавший мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Предварительно, он скончался от серьезной открытой черепно-мозговой травмы. На месте работали медики, патрульные и следственно-оперативная группа. Подробности инцидента выясняются.

Напомним, что ранее в Киеве пассажирский поезд насмерть сбил двоих людей.