В Украине завершились многонациональные авиационные учения «Чистое небо-2018»

В пятницу, 19 октября, в Украине завершились масштабные авиационные учения «Чистое небо-2018».

Об этом сообщает пресс-центра командования Военно-морских Сил Украины.

Участие в маневрах принимали около 700 военных из девяти стран, среди которых Бельгия, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, Великобритания, США и Украина.

В рамках учений усилия военных были сосредоточены на поддержании суверенитета воздушного пространства, выполнении воздушных перевозок, осуществлении непосредственной авиационной поддержки, выполнении поисково-спасательных задач, аэромедицинской эвакуации, а также на кибернетической обороне.

Вместе с авиацией в учениях принимали участие зенитные ракетные и радиотехнические подразделения. Они успешно выполняли задачи по выявлению, сопровождению и условного уничтожения воздушных целей.

На церемонии закрытия учений почтили память украинского и американского пилотов, которые разбились на истребителе Су-27 в Винницкой области, выполняя маневры.

Напомним, что для участия в международных учениях «Чистое небо-2018» в Украину прибыли самолеты ВВС США.