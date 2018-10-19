«Нас давно послали нах*й»: Лидер «Ленинграда» отреагировал на заявление Путина о применении ядерного оружия

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Сергей Шнуров
Лидер российской группы Ленинград Сергей Шнуров написал стихотворение по мотивам выступления президента РФ Владимира Путина в клубе Валдай, в котором он рассуждал о возможности ядерного конфликта с участием России.

Соответствующую публикацию он разместил в Instagram.

Путин, отвечая на вопрос о том, что будет с теми, кто применит ядерное оружие против России, сказал следующее:

«У нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция - это ответ на встречный удар. Но агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют».

После этого Шнуров опубликовал в соцсети стихотворение.

«Здесь и так сплошные муки,

Хоть сегодня умирай.

Пусть подохнут эти суки,

Ну а мы, конечно, в рай,

Попадем, как по путевке,

Так наш главный обещал.

Мыльте, граждане, веревки,

Тихо и не вереща!

Всеедино, всенародно!

Что нам райский переплёт?

Мы пойдем куда угодно,

Если Родина пошлет.

Хоть к Аллаху, хоть на плаху,

Хоть к началу всех начал.

Нас давно послали нах*й,

Если кто не замечал».

Напомним, что ранее на Шнура пожаловались в российскую прокуратуру за песню «В Питере пить».

Виолетта Чех

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русскийобщество