«Нас давно послали нах*й»: Лидер «Ленинграда» отреагировал на заявление Путина о применении ядерного оружия

Сергей Шнуров Лидер российской группы Ленинград Сергей Шнуров написал стихотворение по мотивам выступления президента РФ Владимира Путина в клубе Валдай, в котором он рассуждал о возможности ядерного конфликта с участием России.

Соответствующую публикацию он разместил в Instagram.

Путин, отвечая на вопрос о том, что будет с теми, кто применит ядерное оружие против России, сказал следующее:

«У нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция - это ответ на встречный удар. Но агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют».

После этого Шнуров опубликовал в соцсети стихотворение.

«Здесь и так сплошные муки, Хоть сегодня умирай. Пусть подохнут эти суки, Ну а мы, конечно, в рай, Попадем, как по путевке, Так наш главный обещал. Мыльте, граждане, веревки, Тихо и не вереща! Всеедино, всенародно! Что нам райский переплёт? Мы пойдем куда угодно, Если Родина пошлет. Хоть к Аллаху, хоть на плаху, Хоть к началу всех начал. Нас давно послали нах*й, Если кто не замечал».

Напомним, что ранее на Шнура пожаловались в российскую прокуратуру за песню «В Питере пить».