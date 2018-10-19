«Нас давно послали нах*й»: Лидер «Ленинграда» отреагировал на заявление Путина о применении ядерного оружия

Лидер российской группы Ленинград Сергей Шнуров написал стихотворение по мотивам выступления президента РФ Владимира Путина в клубе Валдай, в котором он рассуждал о возможности ядерного конфликта с участием России.
Соответствующую публикацию он разместил в Instagram.
Путин, отвечая на вопрос о том, что будет с теми, кто применит ядерное оружие против России, сказал следующее:
«У нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция - это ответ на встречный удар. Но агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют».
После этого Шнуров опубликовал в соцсети стихотворение.
«Здесь и так сплошные муки,
Хоть сегодня умирай.
Пусть подохнут эти суки,
Ну а мы, конечно, в рай,
Попадем, как по путевке,
Так наш главный обещал.
Мыльте, граждане, веревки,
Тихо и не вереща!
Всеедино, всенародно!
Что нам райский переплёт?
Мы пойдем куда угодно,
Если Родина пошлет.
Хоть к Аллаху, хоть на плаху,
Хоть к началу всех начал.
Нас давно послали нах*й,
Если кто не замечал».
Напомним, что ранее на Шнура пожаловались в российскую прокуратуру за песню «В Питере пить».