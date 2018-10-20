Николаевская фехтовальщица попала в рейтинг «100 самых влиятельных женщин Украины в 2018 году»

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Ольга Харлан
Николаевская саблистка Ольга Харлан попала в рейтинг «100 самых влиятельных женщин Украины в 2018 году». 

Об этом сообщает NikLife.

Так, в традиционном рейтинге «Фокус» Харлан заняла 91 место и стала единственной представительницей Николаевщины. 

Соседями по списку для олимпийской чемпионки из Николаева стали певица Кристина Соловей на позиции выше и теннисистка Элина Свитолина – ниже.

При этом возглавила список, как и в прошлом году, лидер фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко. Второе место заняла первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко. Замкнула тройку самых влиятельных первая леди страны Марина Порошенко.

Ранее сообщалось, что николаевская саблистка Харлан стала обладательницей Кубка мира по фехтованию.

Людмила Жерновская

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русскийобщество