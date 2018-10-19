Пожар в спальне из-за нарушения правил безопасности: николаевские спасатели провели учения в школе-интернате

В пятницу, 19 октября на базе Вознесенской общеобразовательной школы-интерната I-III ступеней «Одаренность» прошли гарнизонные тактико-специальные учения. Мероприятие прошло с участием личного состава гражданской защиты Вознесенского района.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

По замыслу пожар в комнате на 3-м этаже четырехэтажного спального корпуса произошла в результате нарушения правил пожарной безопасности при использовании бытовых электроприборов.

В результате учений отработаны первоочередные действия администрации объекта по оповещению и эвакуации учащихся и персонала, служб гражданской защиты, а также личного состава Вознесенского горрайонного отдела и 12 Государственной пожарно-спасательной части по тушению условного пожара.

Участники учений с поставленными задачами справились. Всего от ГСЧС к обучению привлекались четыре единицы техники и 23 человека личного состава. Дополнительно привлекалась одна единица техники и четыре человека личного состава МПО «Александровка», добровольная пожарная команда учебного заведения, карета скорой медицинской помощи.