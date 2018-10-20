В Николаевской области водолазы обнаружили 192 боеприпаса возле острова Березань

На Николаевщине в районе острова Березань спасатели нашли и уничтожили 192 взрывоопасных предмета.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

С 9 октября водолазы-пиротехники, в соответствии с задачами годового плана по разминированию территории области, обследовали 9 тысяч квадратных метров подводной акватории и прибережной территории в районе острова Березань.

Среди выявленных 192-х предметов были разнокалиберные артиллерийские снаряды, минометные мины и взрыватели.

Все боеприпасы транспортировали на берег и в пятницу, 19 октября, группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения на полигоне уничтожила их путём контролируемого подрыва.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине мужчина во время поиска металлолома нашёл 27 боеприпасов.