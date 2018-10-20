В Нидерландах выдали первый «бесполый» паспорт

В Нидерландах интерсексуалу выдали первый гендерно-нейтральный паспорт.

Об этом сообщает «ВВС».

57-летняя Леонн Зеегерс родилась биологическим мужчиной, который в 2001 году прошел операцию по смене пола. Зеегерс теперь считает себя интерсексуалом. Теперь у Зеегерс получилось через суд добиться выдачи паспорта с гендерным обозначением «Х» вместо мужского «М» или женского «V».

Суд постановил, что отказ в регистрации человека гендерно-нейтральным нарушает «право на частную жизнь, самоопределение и автономию личности». Несмотря на решение суда, законодательство Нидерладов не изменилось, и получить такой паспорт, как у Зеегерс, можно будет только по решению суда.

Около 4% граждан Нидерландов не относят себя ни к мужскому, ни к женскому полу. В нескольких странах уже можно получить гендерно-нейтральные паспорта. Это Аргентина, Австралия, Канада, Дания, Германия, Индия, Мальта, Непал, Новая Зеландия и Пакистан.