В России министру подарили веревку и мыло – его «поблагодарили» за повышение пенсий на 1%

В России в Новосибирске пенсионерка Елена Владимировна купила подарочный набор для министра труда и социального развития региона Ярослава Фролова. На него она потратила 89 рублей – именно такую сумму местные чиновники решили добавить к прожиточному минимуму пожилых людей.

Об этом сообщает сайт «Сибирь. Реалии».

Этих денег в магазине хватило на бытовой шнур, хозяйственное мыло, соль и коробку спичек.

- Нет слов, как я благодарна за прибавку к пенсии на 89 рублей от министра! Хочу выразить ему благодарность и вручить этот скромный дар на сумму повышения, - заявила пенсионерка.

Когда она попыталась передать подарок и пришла в здание министерства, охранники начали кричать и запретили видеосъемку. На проходной также отказались принять набор и передать его главе министерства. Однако позже это согласился сделать один из сотрудников ведомства, пообещав вручить его Фролову.

Прожиточный минимум для пенсионеров в Новосибирске в этом году составлял 8725 рублей. По планам чиновников, в 2019 он составит 8814 рублей.

Напомним, что летом в Украине минимальные пенсии повысили на суммы от 1 до 61 гривны. С 1 декабря минимальная пенсия составит 1497 гривны (+ 64 гривны).