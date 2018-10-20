«Если отопительный сезон будет сорван, горожане выйдут на площадь», - Игорь Николаенко

Игорь Николаенко В Украине стартовал отопительный сезон. И только по божьему промыслу в нашем регионе во второй половине октября еще теплая погода. Но через считанные дни на юге Украины начнется резкое похолодание, а Николаев, как оказалось, к отопительному сезону не готов.

Об этом сообщили в пресс-службе николаевской партийной организации Радикальной партии.

Каждый житель многоэтажки может лично убедиться в готовности своего дома: окна должны быть целы, входные двери плотно закрыты, вентиляция исправна, трубы центрального отопления утеплены, отопительная система изолирована и промыта, задвижки и краны исправны. У вас не так? Увы, тогда вы в очереди на тепло.

Как прозвучало на недавней сессии горсовета, посвященной почему-то земельным вопросам, а не теплу(!?), 15 многоэтажных жилых домов не подключены к отопительным системам (вырезаны трубы теплоснабжения, украдены вентили, задвижки и прочее), 67 домов не прошли гидравлические испытания, директор департамента ЖКХ на больничном, профильный заместитель городского головы, курирующий вопросы ЖКХ, судя по его выступлению на сессии, во многих вопросах не осведомлен или слабо ориентируется.

В то же время городской голова на удивление спокоен, полон оптимизма и надежд, что все будет хорошо, а вокруг – просто паника и сведение политических счетов.

В сессионном зале проходила перепалка, а в это время под зданием Николаевского горсовета собирались толпы возмущенных людей, требующих прекратить самоуправство приезжей компании «Місто для людей – Миколаїв», которая, по мнению горожан, необоснованно завысила тарифы на квартплату в несколько раз. Фирма, считают они, незаконно выиграла конкурс на обслуживание многоквартирных жилых домов, ей не верят, не хотят с ней сотрудничать и требуют от городских властей учесть интересы горожан.

Руководитель областной организации РПЛ Игорь Николаенко подчеркивает: сложившаяся ситуация вызывает обоснованную тревогу Николаевской областной организации Радикальной партии Олега Ляшко за последствия прогнозируемого срыва пуска тепла в жилые дома николаевцев.

- Когда на календаре двадцатые числа октября, а недоделки видны невооруженным глазом, горожане вправе потребовать ответа от исполнительной власти и городского головы - почему не хватило семи месяцев на подготовку к отопительному сезону? Возможно, ответ николаевцы получат на следующей, ноябрьской, сессии, на которой депутаты планируют заслушать отчет директора департамента ЖКХ о проделанной работе. Но власть и депутатский корпус должны четко понимать: когда термометры будут показывать плюс 8, а тепло так и не поступит в дома, жители Николаева выйдут на площади, - сказал он.

Николаевская организация РПЛ, подчеркнул Игорь Николаенко, разделяет обеспокоенность горожан и настоятельно требует от городского головы Александра Сенкевича, его заместителей и департамента ЖКХ с ответственностью отнестись к управлению городским хозяйством и сделать все необходимое для того, чтобы отопительный сезон начался в срок и прошел без сбоев.