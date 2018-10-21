Джордж Мартин рассказал, какой смысл он заложил в «Игру престолов»

Писатель Джордж Мартин, который создал сагу «Песнь льда и пламени», рассказал о том, какой замысел он вложил в книгу, по которой был снят сериал «Игра престолов».

Об этом сообщает «Новое время».

Писатель заявил, что герои его книг заняты личными проблемами, не замечая глобальной опасности. Мартин считает, что жители Земли ведут себя точно так же.

- Мы спорим о важных вещах – международной политике, внутренней политике, гражданских правах, обязанностях, социальной справедливости. Все эти вещи важны. Но пока мы разрываемся между ними, тратя силы, угроза климатических изменений по-прежнему существует, - заявил Мартин.

В то же время, он опроверг связь глобального потепления с наступлением зимы в Вестеросе.

- Это немного иронично, потому что я начал писать «Игру престолов» еще в 1991 году, задолго до того, как начали говорить об изменении климата. Но в очень широком смысле там есть определенная параллель, - заявил писатель.

Напомним, что Джон Сноу и Игритт из «Игры престолов» поженились в реальной жизни.