«Дом-призрак» с ободранными стенами и фанерой вместо окон, - николаевец просит отремонтировать хрущевку в центре города

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Житель Николаева пожаловался на состояние пятиэтажного жилого дома в центре города.

Об этом идёт речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Дом расположен по адресу проспект Центральный 74/2.

«В самом центре Николаева,  расположена «Пятиэтажка-призрак», которая уже много лет нуждается в ремонте, но так и остается незамеченной. Находится она по соседству с  «Соткой», «Дельта-Лоцман», Краеведческим музеем, Университетом культуры и искусств и т.д. Внутриквартальный проезд, который никогда не видел ремонта, ямы такие, что после дождя взрослому человеку невозможно пройти, не говоря уже о маленьком ребенке, с которым приходится идти в детский сад по лужам», - говорится в сообщении. 

По его словам, в то время, как на соседних улицах ремонтируют дорогу, «этот «убитый» двор просто не замечают». 

«Детская площадка, которая уже давно перестала быть детской. Теперь эта площадка для БОМЖей, алкашей и наркоманов, с ребенком там гулять невозможно. Пожалуйста, сделайте нормальную, безопасную площадку ДЛЯ ДЕТЕЙ,  а не алкашей и наркоманов! Обратите внимание на состояние первого подъезда! Отваливается кусками штукатурка и краска, оконные рамы от старости уже рассыпаются.  Вместо стекла - фанера!  Подъезд нуждается в срочном  капитальном ремонте! Уважаемые городские власти! Прошу Вас обратить внимание на состояние этого двора и подъезда, они нуждаются в срочном ремонте! - подчеркнул местный житель.

Ранее сообщалось, что в Николаеве 15 домов все еще не готовы к отопительному сезону: «Вырезали трубы и украли задвижки с вентилями».

Людмила Жерновская

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русскийобщество