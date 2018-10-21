В американской школе учительница оценивает работы учеников с помощью мемов

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В США учительница средней школы Айне Фатима оценивает контрольные работы своих учеников мемами.

Об этом она рассказала на своей странице в Twitter.

В опубликованном ролике 27-летняя Фатима наклеивает стикер с изображением непонимающего афроамериканца на работу одного из школьников.

«Мне нравится ставить оценки моими новыми стикерами!» — написала преподаватель. Ее пост мгновенно собрал почти 100 тысяч ретвитов и более шести миллионов просмотров.

В интервью BuzzFeed News Фатима рассказала, что была расстроена во время проверки задания из-за глупых ответов. Ей хотелось, чтобы дети видели ее выражение лица, поэтому решила оценить работу мемами -  распечатала их на принтере и наклеила на работы учеников.

«Я передала их детям, и они сразу начали смеяться. Потребовалось пару минут, чтобы успокоить их. Некоторые ученики расстраивались, если не находили наклейки на своих работах», — рассказала девушка.

Ранее сообщалось, что украинская учительница года уехала работать сиделкой в Лондон.

Людмила Жерновская

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русскийобщество