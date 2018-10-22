Поляк словил самого большого сома в истории страны: «Весит более 100 килограмм»

В польском городе Тыхы местный житель Шимон Нововейский словил 100-килограммового сома.

Об этом сообщает replyua.net

Рыба имеет 260 см в длину и весит более 100 кг. За нее рыбаку пришлось долго бороться при помощи профессионального снаряжения.

Новейский утверждает, что все дело в теплой погоде. Она, по мнению рыбака, благодаря близлежащей электростанции, способствует росту рыб.

На сегодняшний день сом, выловленный Шимоном, самый большой согласно имеющимся данным, это самый большой сом, когда-либо выловленный в Польше. Местом его нахождения был Рыбницкий залив на юге страны.

Напомним, что в районе села Коблево Березанского района Николаевской области обнаружено промысловое судно, на котором незаконно выловили более 4 тонн рапан.