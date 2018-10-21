Украина приняла на вооружение новый ракетный комплекс «Ольха»

Украинская армия вскоре получит новое поколение артиллерии – ракетный комплекс «Ольха». Вскоре начнется его серийное производство.

Об этом сообщает «Урядовий портал» в Facebook.

Благодаря этому ракетному комплексу вооруженные силы Украины укрепляют свою обороноспособность и смогут эффективнее бороться с агрессором на востоке страны.

Руководство конструкторского бюро «Луч», которое разрабатывало новейшее украинское оружие, прогнозирует, что армия получит «Ольху» уже в середине 2019 года.

Сообщается, что испытания «Ольхи» успешно состоялись в апреле и декабре 2017 года. В феврале 2018 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщал, что серийное производство крылатых ракет для «Ольхи» начнется в конце 2018 – начале 2019 года.

Ракетный комплекс также продемонстрировали украинцами во время парада по случаю Дня Независимости.

Напомним, украинские военные получили 16 танков и пять БТРов производства Государственный концерн «Укроборонпром».