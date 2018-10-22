Итальянский лоукостер запустит регулярные рейсы из Харькова с Рим и Милан

Итальянская низкобюджетная авиакомпания Ernest Airlines с 21 марта планирует начать выполнение регулярных рейсов по маршрутам Харьков-Рим и Харьков-Милан.

Об этом ЦТС сообщили в аэропорту Харьков.

Сообщается, что билеты будут в продаже уже с будущей недели.

«Билеты будут доступны в продаже уже со следующей недели. Цена начинается от 45 евро в одну сторону (ручная кладь и налоги включены). Вылеты - по четвергам, пятницам и воскресеньям», - заявили в аэропорту.

В пресс-службе аэропорта добавили, что теперь каждый сможет полететь в Италию.

«Мы рады, что сумели достичь договоренности с итальянской лоукост-авиакомпанией, и теперь каждый желающий сможет отправиться прямыми рейсами в два ключевых города Италии», - добавили в пресс-службе.

С 11 октября перевозчик открыл рейс Киев-Рим. С 23 июня авиакомпания начала выполнять рейсы из Львова в Рим и Милан.

Напомним, ирландская авиакомпания Ryanair отменила 600 рейсов из-за угрозы забастовки бортпроводников в Бельгии, Португалии и Испании.