Губернаторская «Турбота» для прокуроров: Кому за бюджетные миллионы купили квартиры в Николаеве

На День Защитника Украины 12 октября губернатор Алексей Савченко не забыл поздравить и сотрудников прокуратуры Николаевской области.

Руководитель областной прокуратуры Тарас Дунас тогда за заслуги получил от Савченко отличие «Святой Николай-Чудотворец» Николаевской облгосадминистрации. Еще пятеро подчиненных Дунаса были удостоены более дорогостоящего подарка – квартиры в Николаеве, которые были приобретены за счет средств областного бюджета, то есть из казны всей общины Николаевщины.

– Местная власть поддерживает тех, кто стоит на защите закона и национальных интересов, - гордо сказал председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко.

С одной стороны невозможно не согласиться с этой фразой. Но можем ли мы позволить в современных реалиях себе такую поддержку – покупку квартиры для силовиков?

О намерении купить квартиры стало известно еще 4 октября. Тогда редакция «Преступности.НЕТ» спрашивала о выделении более 2,5 миллионов гривен у прокурора области Тараса Дунаса и губернатора Алексея Савченко.

Тарас Дунас объяснил, мол, чего не пользоваться возможностью, если это позволяет закон. При этом он пояснил, что очередь прокуроров на жилье стоит еще с 2004 года. Выбирали людей якобы из-за их «жизненных обстоятельств».

Алексей Савченко добавил, что квартиры покупают по программе поддержки правоохранительных органов, а далее переключился на рассказ о программе «Турбота». По его словам, программа «Турбота» обеспечивает помощь инвалидам, ветеранам, участникам АТО и отдельным категориям социально-незащищенным слоям населения.

Оказалось не совсем так.

Каким-то образом прокуроры стали то ли ветеранами, то ли резко получили статус инвалидов. На них выдели 2,579 миллионов гривен из бюджета именно по программе «Турбота» от 2016 года. Интересно, но эта программа не предусматривает финансирование сотрудников прокуратуры, о чем можете убедиться сами.

При этом ее несколько раз изменяли. Судя по всему, поддержанное депутатами Николаевского облсовета на сессии 27 апреля 2017 года решение №19 позволило покупать по этой программе квартиры в зависимости от выбора нескольких чиновников.

Тогда приняли «Порядок забезпечення житлом окремих категорій громадян, які перебувають на квартирному обліку». В этом порядке не описано конкретно понятие «окрема категорія громадян» и сказано, что за бюджетные деньги можно купить квартиру тем, кто состоит на квартирном учете за местом регистрации по состоянию на 1 января 2017 года. А уже накануне нового 2018 года Савченко положил «под елочку» двум прокурорам ключи от квартиры.

В этом году подарок в виде квартир получили прокуроры: Александр Свирса, Алла Кадеева, Игорь Коломиец, Андрей Ищук, Игорь Шойка.

До получения сертификата на жилье Александр Свирса судя по его декларации пользовался квартирой некого Александра Титенко на 62,2 квадратных метра.

Он ездит на «Mitsubishi Lancer» 2006 года выпуска, а в прокуратуре за прошлый год заработал 332 тысячи 654 гривен (более 27 тысяч гривен в месяц).

В 2013 году он попадал в СМИ по громкому делу об убийстве троих николаевских валютчиков. Осужденные во время суда заявляли о пытках и давлении со стороны милиции и прокуратуры, в том числе и со стороны Александра Свирсы.

Алла Кадеева в органах прокуратуры поддерживает интересы гражданина и государства в суде. В большинстве, согласно реестру судебных решений, она участвует в хозяйственных и гражданских спорах.

За эту работу прокуратура выплатила ей в 2017 году 277 тысяч 838 гривен (в среднем 23 тысячи гривен ежемесячно). В декларации указано, что она живет с ребенком в николаевской квартире матери на 44 квадрата. У матери также есть дачный домик в Николаеве на 16,6 квадратов.

Прокурор отдела надзора за органами, противодействующими ОПГ, Игорь Коломиец участвует в производстве о наркоторговцах в Веселиново, торговцев амфетамином в Николаеве, ранее – в деле конверт-центра экс-налоговика, подпольной сети игральных автоматов в Южноукраинске, которое закончилось оправданием в суде первой инстанции, крупной мошеннической схеме.

В Николаеве Игорь Коломиец, согласно его декларации, проживет с 2015 года с семьей в квартире на 52 квадрата, которая принадлежит Ольге Викторовне Мороз. Ольга Мороз также владеет пополам с его супругой домом на 51,83 квадратных метра в Голованевске, там же жена прокурора - полный собственник еще дома на 72 квадрата с земельным участком на 15 соток. Совместное владение одним домом женой Коломийца и Ольгой Мороз, наталкивает на мысль, что в Николаеве квартира прокурора записана на тещу. Также Игорь Коломиец, судя по всему, зарегистрирован с 2007 года в общежитии Николаевского горсовета.

В 2017 году прокурор заработал на своей должности 339 тысяч 246 гривен (около 28 тысяч каждый месяц).

Следующая квартира за деньги из областного бюджета досталась прокурору отдела надзора за законностью в СБУ и Госпогранслужбе Андрею Ищуку.

Ищук сопровождает производство лидеров сепаратистского движения в Николаеве относительно Ларисы Шеслер и Анны Павловой, двух полицейских, которых задержали на вымогательстве с наркомана, оправданного за терроризм участника группировки «ДНР» Стельмаха и ряд других.

В своей декларации прокурор указал, что прописан в общежитии, но с семьей проживает в квартире матери. Кроме того, он указал, в декларации «ВАЗ-2106» мамы и «Lada Kalina» своей жены. Андрей Ищук собственным автомобилем не владеет, но, возможно, собирает на машину – наличкой он задекларировал 5 тысяч долларов и 64,5 тысяч гривен на банковском счету.

Прокуратура за труд в 2017 году заплатила Ищуку 288 тысяч 315 гривен (около 24 тысяч ежемесячно).

Игорь Шойко в прокуратуре Николаевской области следит за исполнением законности в тюрьмах, СИЗО и прочих подобных местах при исполнении судебных решений по уголовным производствах, а также наблюдает за выполнением других мер принудительного характера. За это прокуратура в прошлом году заплатила Шойко 291 тысяч 247 гривен.

Вместе с семьей он проживает в николаевской квартире отца на 63,6 квадратов. Также он задекларировал свою дачу в пределах Николаева на 55,5 квадратных метра.

В конце остается открытым вопрос к власть имущим: почему несколько прокуроров жилье в Николаеве по программе, которая создана для поддержки абсолютно других категорий граждан? Или почему в таком случае квартиры благодаря «Турботе» не получили несколько врачей, учителей и так далее?

А тем временем, по состоянию на октябрь, в Николаеве только в списке на получения жилья вне очереди находится 415 человек, а заявки в эту «внеочередную очередь» поданы с 1981 года. Далее, в первой очереди на жилье – более 2 тысяч граждан, а более 6 тысяч граждан стоят на учете в общей очереди. Сложно представить сколько людей просто даже не подают документы в эту очередь, когда видят ее прогрессивный ход, а сколько еще не знают о подобных правах. О покупательской способности рядового гражданина вообще лучше и не говорить лишний раз (тут можно посмотреть результаты ежегодного отчета о мировом благосостоянии), но мы сравниваем и видим, что зарплаты тех же прокуроров не самые низкие в стране, чтобы с наших налогов делать такие щедрые презенты.

Кроме того вызывают сомнения истинные цели таких подарков. Как говорят в народе, долг платежом красен, поэтому подобные презенты могут иметь признаки коррупционных рисков. Где гарантия того, что потом прокурору не скажут: «а помнишь, ты там квартирку получил благодаря товарищу N».

Если и есть программа поддержки правоохранительных органов, то почему она воплощается покупкой квартир, а не, к примеру, служебных автомобилей, специальных средств, оргтехники и тому подобных ценностей, которые действительно необходимы для работы. Давайте просто вспомним, сколько лет уже развивают систему «Безопасный город» и никак не могут добиться желаемых результатов.

Еще 4 октября прокурор области Тарас Дунас высказался, что раньше «в обход их предоставлялись служебные квартиры мимо очереди», а вот сейчас не так. Но почему-то похоже, что ныне просто создали немного другой механизм для схемы с тем же смыслом.

Выход из этой ситуации, если в прокуратуре действительно считают своих сотрудников первоочередными в праве на жилье, можно найти весьма логичный и здравый. Пусть Генпрокурор Юрий Луценко лоббирует увеличение финансирования органов прокуратуры, создает необходимые механизмы и покупает по этой смете ведомственное жилье в рамках, которое дают сотруднику и его семье в пользование на период работы без права отчуждения. Но Юрий Витальевич Луценко, наверное, не сильно задумывался об этом, а подчиненные на всех уровнях и не предлагали решение проблемы.

А пока мы будем просто читать Конституцию, где написано, что Украина - социальное государство, но одновременно будем наблюдать, как крупные социальные бонусы часто получает только избранная каста чиновничьего аппарата.

Автор: Тарас Леонтян, специально для «Преступности.НЕТ»