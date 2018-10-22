В рай или просто сдохнуть: В Кургане активист в костюме Смерти провел опрос среди местных жителей

Активист в Кургане (Российская Федерация), одетый в костюм Смерти, провел опрос на улицах среди местных жителей, предлагая выбрать, чего они хотят попасть «в рай» или «просто сдохнуть».

Об этом сообщается в паблике «Очень Мертвый. Новости с холма» во «ВКонтакте».

Участников опроса в Кургане просили вписать свое имя в одну из двух тетрадей: «В рай» и «Просто сдохнуть».

Как сообщают в паблике, большинство выбрали вторую тетрадь, но некоторые вписывали туда имена «своих бывших, родственников и коллег по работе».

— Окружающие, далеко не такие няшки как вы считаете. К слову, сегодня, вписывая себя в тетрадь "РАЙ", умудрялись вписать в тетрадь "ПРОСТО СДОХНУТЬ" своих бывших, родственников, и коллег по работе... P.S. Как и ожидалось, за минувшее тысячелетие, ваша природа ничуть не изменилась. Как говорится: "Homo homini lupus est", - пишут в паблике. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции, говоря о возможности ядерного удара по России, сказал : «Мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут». На груди у активиста висел плакат с этой фразой Путина.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что считает нападение на колледж в Керчи, в результате которого погибли 21 человек, результатом глобализации.