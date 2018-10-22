В Николаеве до конца года успевают освоить только ₴9 миллионов из заложенных 32 на проведение троллейбусной линии на Намыве

Коммунальное предприятие «Капительное строительства Николаева» до конца года успеет освоить только 9 миллионов гривен из 31,5 миллионов, которые были выделены для проведения троллейбусной линии в микрорайоне Намыв.

Об этом стало известно в понедельник, 22 октября в ходе аппаратного совещания у мэра.

Вопрос о том, на каком этапе находиться данный проект, поднял Александр Сенкевич, на что директор КП Константин Артюх сообщил, что проектно-сметная документация разработана и прошла экспертизу, в части корректировки проекта.

Константин Артюх (фото из архива) — Стоимость составляет около 10 миллионов гривен. Сейчас мы получаем разрешение в ГАСИ на выполнение строительных работ. После этого будем начинать работу. В 2018 году планируется монтаж опор и освещения. В проекте не предусмотрено расширение дороги, только остановочные карманы возле остановок добавятся, - сообщил Артюх.

На уточняющий вопрос Сенкевиа сколько же средств КП успеет освоить до конца года с выделенных 31,5 миллионов на троллейбусную линию, Константин Артюх сообщил, что не больше 9 миллионов гривен.

В тоже время замдиректора департамента ЖКХ Наталья Осецкая отметила, что оставшиеся деньги учтены при ближайшем перераспределении бюджетных средств на другие объекты.

Напомним, что депутаты Николаевского горсовета во время 38-й сессии выделили 31,5 миллионов гривен для проведения троллейбусной линии в микрорайоне Намыв. Также депутаты Николаевского городского совета выделили земельный участок КП «Николаевэлектротранс» в микрорайоне Намыв, под размещение там трансформаторной подстанции для новой троллейбусной линии.

Ранее сообщалось, что депутаты постоянной комиссии Николаевского городского совета по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг и предпринимательства, а именно Владимир Садыков, Владимир Евтушенко и Сергей Исаков засомневались в целесообразности строительства троллейбусной линии вокруг Намыва.

Также стоит отметить, что у депутата Владимира Садыкова по адресу Лазурная, 1/7 находится кафе «Ковбой», также у него есть земля Лазурная, 52, где он сдает в аренду помещение под кафе «Золотая река».