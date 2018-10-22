В Киеве люди блокировали электричку из-за часового опоздания – некоторые ехали на вагонах сзади

Жители столичной Троещины утром в понедельник, 22 октября, заблокировали пути городской электрички, требуя соблюдать график движения и увеличить количество вагонов в поезде.

Об этом сами жители сообщили в Facebook.

«Поймите, нас задолбало. Жители Троещины заблокировали ж/д пути с требованием добавить вагоны к утреннем составу городской электрички», - написала Мария Витязь и выложила фото перекрытых путей.

По данным КП «Киевпасстранс», движение заблокировали в 8:15.

«Заблокировано движение городской электрички посторонними лицами на ст. «Троещина 2». На место вызвана полиция», - говорится в сообщении.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу КП «Киевпастранс», по состоянию на 9:05 движение разблокировали, электричка уехала.

Также на КП заверили, что ситуация с задержкой электрички, в результате чего на платформах скапливается много пассажиров, которых не способен вместить один поезд, возникает не по их вине.

«Проблема не только в самых вагонах, но и в инфраструктуре, принадлежащей «Юго-Западной железной дороге». Приоритетность в работе колеи предоставляется железной дороге и ее поездам. Поэтому некоторые поезда городской электрички опаздывают не по причине, что машинист не вовремя выехал, а по причине того, что стрелки, которые переключаются на пути, они переключаются с приоритетностью для скоростных поездов. Все эти поезда курсируют по одной колее. К сожалению, наши пассажиры не понимают этого», - сказала заместитель начальника службы по связям с общественностью Людмила Сергиенко.

Она признала, что утром 22 октября, действительно в поезде на 8:30 не было одного вагона.

«Да, сегодня один поезд, тот, что идет в 8:30, вышел без одного вагона. Обычно в поезде 6 или 4 вагона. Работу кольцевой электрички обеспечивают 10 поездов. Сегодня один действительно имел на один вагон меньше по техническим причинам. И да, мы об этом не сообщали, потому что произошла внезапная поломка», - пояснила Сергиенко.

В целом, по ее словам, поезда обычно курсируют согласно графику.

В то же время, как видно из фото жителей Троещины, утренний поезд имел только 4 вагона. при этом,многие люди не смогли сесть в электричку, а некоторые решили ехать на вагонах сзади.

Напомним, что в Николаеве жильцы общежитий перекрывали дорогу, на три часа заблокировав оживленную магистраль.