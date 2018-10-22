«Зона риска»: У мэра Николаева обеспокоены очисткой дорог в зимний период, которые находятся на балансе САД

В Николаеве обеспокоены ситуацией с предстоящей уборкой снега на дорогах государственного значения, которые находятся на балансе Службы автомобильных дорог.

Об этом стало известно в понедельник, 22 октября, в ходе аппаратного совещания у мэра.

Так, Александр Сенкевич попросил директора КП «ЭЛУ «Автодорог» Наталью Горбенко доложить о процессе подготовки к зиме. Горбенко сообщила, что по сыпучим реагентам потребность города закрыта, техника готова и договора на топливо заключены, также прошли торги на обслуживание улиц, но результата по ним еще нет.

Наталья Горбенко — В наличии сейчас находится 3,2 тысячи тонн соли и 700 тонн приходит сегодня, песчано-солевой смеси порядка 6 тысяч тонн. Мы считаем, что этого достаточно, потому что в прошлом году за зимний сезон было потрачено около 2 тысяч тонн соли. То есть потребность в этом году в два раза уже на сегодня превышена, - сообщила директор КП.

В тоже время она отметила, что «Николаевоблавтодор» до сих пор не погасил долг в размере 60 тысяч гривен за работы «ЭЛУ «Автодорог» на дорогах областного значения: в сторону Коренихи и городского полигона ТБО.

— Дорога в сторону Корених, ПГУ, улицы Веселиновская, Никольская, большая Морская, часть Пушкинской – это дороги, которые обслуживает не город, город не влияет на то, кто выиграет там торги, как это будет обслуживаться. Мы можем только требовать, просить, но контролировать и организовывать город не может. Поэтому это зона риска, - заявила Горбенко.

Александр Сенкевич В частности мэра интересовал вопрос, что будет делать предприятие если не выиграет тендер на обслуживание этих улиц, на что Горбенко сообщила, что проспект Героев Украины включат «в маршрут, который идет на Матвеевку, а эти куски дорог включим в нашу логистику».

В итоге Сенкевич попросил Горбенко вместе с вице-мэром Юрием Степанцом написать обращение в САД, что в городе обеспокоены этой проблемой.

На последок, Горбенко акцентировала внимание, что мосты, покрытие которых также является частью дорог государственного значения, которые обслуживает САД не убираются.

— Варваровский мост вообще забит грязью. Она забивает водоотводы, вода стоит на мосту вместо того, чтобы уходить. Соответственно все наши письма остаются без ответа, — отметила она.

Услышав данную информацию, Сенкевич также попросил отработать этот вопрос с САДом.

Напомним, что в Николаеве 6 мая, во время разводки Ингульского моста в его разводную часть в отсек, где находятся гидравлические элементы для поднятия моста, посыпалось большое количество пыли и грязи с проезжей части.