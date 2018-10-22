В Николаевской мэрии установили, что рынки на 3-й Слободской незаконны – на сессию горсовета вынесут вопрос об отказе в продлении аренды

Члены комиссии по вопросам градостроения, архитектуры и строительства, регулирования земельных вопросов и экологии поддержали вопрос об отказе в продлении договоров аренды земли двум рынкам по адресу 3-я Слободская, так как их размещение незаконно.

Об этом стало известно в понедельник, 22 октября в ходе заседания комиссии.

Так, глава комиссии Игорь Концевой сообщил, что согласно заключению чиновников, рынки «Юлиана» и ООО «Рынок Дзержинский» не могут находиться на данном участке.

— Архитектура не очень оперативно земельному управлению выдала заключение, что нельзя продлевать эти два рынка. Эти заключения архитектуры уже есть, что рынки там находиться не могут. Земельное управление эти проекты решений уже почти приготовило. Давайте проголосуем, что мы рекомендуем эти проекты решений поддержать об отказе и вынести на сессию городского совета, - заявил Концевой.

В итоге депутаты безоговорочно поддержали данный вопрос.

Ранее данная комиссия отказала директору ООО «Рынок Дзержинский», который расположен по адресу 3-я Слободская, 56Б, в продлении аренды земли сроком на 3 года.