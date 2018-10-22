«Вы создаете новую практику современной судебной системы», – Алексей Савченко провел «круглый стол» с представителями николаевских судов

На днях представители судебной системы Николаевщины совместно с главой облгосадминистрации Алексеем Савченко обсудили ряд вопросов по реформе судебной системы, в частности - создание нового суда - Николаевского апелляционного суда, который, кстати, был сформирован первым в Украине, ликвидацию местных судов Николаевской области и создание окружных судов .

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

По словам главы области, было наработано несколько предложений, которые в дальнейшем будут переданы судебной администрации, профильным комитетам Верховной Рады и Администрации Президента.

Среди участников инициированного председателем ОГА «Круглого стола» по обсуждению вопроса развития судебной системы Николаевщины также были председатель Николаевского апелляционного суда Николай Миняйло, прокурор Николаевской области Тарас Дунас, начальник ГУНП в Николаевской области Александр Анохин, заместитель начальника УСБУ в Николаевской области Сергей Кононенко, и. о. начальника ТУ ГСА Украины в Николаевской области Ольга Дзюба, а также председатель Николаевского окружного административного суда, Хозяйственного суда Николаевской области, главы местных судов города Николаева, Николаевской области и их заместители.

Глава области отметил, что действия судей направлены на защиту законных прав граждан и Конституции Украины.

«У судей высокая миссия и высокая ответственность. Ведь каждому, кто обращается в суд, должно быть обеспечено право на справедливость. Именно в этом цель тех усилий и реформ, которые мы с вами совместно делаем. И задача любого суда - обеспечить надлежащую защиту прав и соблюдение установленных законами гарантий для украинских граждан. Это долгий и непростой путь, но бесспорно - правильный и верный», - отметил Алексей Савченко.

Алексей Савченко поблагодарил судей за работу и выразил надежду, что своей прозрачностью, своей независимостью и беспристрастностью судьи продемонстрируют кардинальные изменения, которые сейчас происходят в судебной ветви власти.

Кроме того, глава Николаевской облгосадминистрации вручил благодарности коллективу Николаевского апелляционного суда, Центрального районного суда Николаева, Заводского районного суда Николаева, Очаковского горрайонного суда Николаевской области, Первомайского горрайонного суда Николаевской области, Арбузинского районного суда Николаевской области, Веселиновского районного суда Николаевской области , Врадиевского районного суда Николаевской области.

Напомним, что в Николаевском апелляционном суде вместе с главой ОГА обсудили судебную реформу.