Украинская армия получила новую партию отремонтированных РСЗО «Ураган»

Вооружённые силы Украины получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня «Ураган».

Об этом сообщается на странице Президента Украины Петра Порошенко в Facebook.

Так, за 20 секунд «Ураган» может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, который гарантированно поразит цели на дальности до 35 киллометров.

«Это - одна из самых дальнобойных и мощных реактивных систем залпового огня, стоящих на вооружении наших военных», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что США предложили передать Украине фрегаты – в ВМС подсчитывают, во сколько обойдется их эксплуатация и ремонт.