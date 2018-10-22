Минюст VS Сенкевич

На днях мне на глаза попался видеокомментарий мэра Николаева Александра Сенкевича, который помимо того, что на данный момент времени возглавляет город, в представлении многих «рулит» местной «Самопомощью». На видео журналист Катерина Середа спрашивает у Сенкевича о его партийной деятельности:

«К.С. Возглавляете ли Вы на сегодняшний день партию "Самопомощь" в Николаевской области?

А.С. Ну. Насколько мне известно, вроде бы, да.

К.С. Что значит: «Насколько известно»?

А.С. Ну, насколько мне известно, я писал два заявления, чтобы сложить полномочия главы городской организации еще год назад. И, на меня возложили обязанности, ну как обязанности? На самом деле, возложили на меня пост главы областной организации. Тогда, год назад. Но, к сожалению, у меня, откровенно говоря, нет возможности заниматься развитием и так далее политической партии, в следствии моей загруженности в работе городским головой. На самом деле есть человек, который этим занимается – это Виталий Паливода, который сегодня исполняет эту обязанность вместо меня».

Так как в силу моей работы я с каждым днем все меньше верю словам и стараюсь их перепроверять, то после просмотра этого отрывка решила я загуглить, а кто же сейчас возглавляет местные «Самопомощи» - областную и городскую. И вот, что нашла: оказывается, что на сегодня, городскую ячейку партии возглавляет Федор Панченко. Этот пост у него с 9 октября этого года. Соответственно, честь «рулить» партией ему отошла за десять дней до того, как журналист задала вопрос Сенкевичу о том, возглавляет ли он партию. Вопрос: Сенкевич солгал журналистке или он не общается с главой фракции партии, от которой он стал мэром?

Что касается областной ячейки партии, то в реестре организаций мне не удалось найти информации. Вероятно, плохо искала. Остановила свое любопытство на документе, который мне засветило как «Приложение к листу Минюста от 06.04.18» со списками политпартий, зарегистрированных в Николаевской области. В этом списке, областную организацию «Самопомощи» возглавляет тоже не Сенкевич, а некий Андрей Соломко.

В целом, ситуация с местными ячейками «Самопомощи» довольно интересная и покрытая тайной тема (как, в принципе, и с другими функционерами других политпартий). Когда в 2016 году я была на съезде «Самопомощи» в Коблево, то мне удалось узнать, что в Николаеве только пять человек являются партийцами этой политсилы. Насколько мне известно, часть из них уже покинула эти немногочисленные ряды «Самопомощи».