Мэр Николаева хочет лишить права на комнаты тех жильцов «Гуртожитка», которые сами там не живут, а сдают жилье в аренду

Александр Сенкевич Мэр Николаева Александр Сенкевич предложил лишить права на комнаты тех жильцов КП «Гуртожиток», которые зарабатывают на том, что сдают комнаты в аренду и при этом не платят за потребленные коммунальные услуги.

Об этом речь шла в ходе аппаратного совещания, в понедельник, 22 октября.

На прошлом аппаратном совещании этот вопрос поднял директор «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов, в частности он попросил провести инвентаризацию реальных жильцов, так как большая часть долгов числиться за комнатами, владельцы которых давно умерли, а в них проживают квартиранты.

Так, начальник отдела учета и распределения жилья Николаевского горсовета Сергей Войтович сообщил, что на данный момент проводится проверка жильцов.

— Из 50 проверенных комнат - 10 уже приватизированные. По остальным общежитие осуществляет проверку насчет законности проживания. Также предоставляются выписки с индивидуальных счетов, - сообщил Войтович.

Также он добавил, что когда будут составлены акты касательно лиц, которые не имеют права проживать в комнатах общежития, документы направят в суд для их выселения. В частности Сенкевич заявил, что в городе остро стоит вопрос со свободными жилыми помещениями для нуждающихся.

— Некоторые предприимчивые люди, которые ранее жили в общежитиях, но сейчас поменяли свою жилищную площадь, сдают свои комнаты в общежитиях для студентов, строителей и зарабатывают деньги. Эти комнаты нужны людям, которые на самом деле нуждаются в улучшении жилищных условий. Нужно подавать в суд — подавайте. Выселяйте всех должников, которые думают, что они самые хитрые, - заявил Сенкевич.

Напомним, что в Николаеве жители общежитий КП «Гуртожиток» продолжают не оплачивать долги перед «Николаевоблтеплоэнерго».