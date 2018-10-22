Преподаватели НУК получили золотые медали на Международной книжной выставке в Испании

С 3 по 5 октября 2018 года в одном из крупнейших выставочных центров Европы Fira Barcelona Grand Via (город Барселона, Испания) прошла Международная книжная выставка «LIBER BARCELONA 2018».
Об этом сообщают в пресс-службе НУК имени Адмирала Макарова.
Мероприятие проведено при официальной поддержке Правительства Испании, Министерства образования и профессиональной подготовки Испании, Министерства культуры и спорта Испании, Департамента культуры Каталонии, Городского совета Барселоны.
Проведенная в 36-й раз, выставка «LIBER» стала глобальным форумом, посвященным книгоизданию и вопросам авторских прав. Значимое место в работе мероприятия заняла сфера научной и учебной литературы. Отличительной особенностью «LIBER BARCELONA» стала возможность передачи информации о представленных на стендах экспонатах заинтересованным лицам.
Организаторы выставки пригласили более 500 заинтересованных покупателей и инвесторов более чем из 60 стран мира. В рамках форума состоялись более 100 круглых столов.
На выставке были представлены два учебника преподавателей кафедры технологии судостроения, изданных в НУК им. Адмирала Макарова:
- Технология изготовления конструкций корпуса судна: учебник / А.С. Рашковский, В.Н. Перов, С.Н. Слижевский, Н.В. Цыкало; под общ. ред. проф. А.С. Рашковского. – Николаев: НУК, 2017. – 304 с.
- Технология корпусостроительных работ: учебник / А.С. Рашковский, А.В. Щедролосев, А.М. Фарионов, Н.В. Цыкало, В.Н. Перов, С.Н. Слижевский; под общ. ред. проф. А.С. Рашковского. – Николаев: НУК, 2018. – 516 с.
«Аннотации представленных на выставке учебников вошли в специальный каталог «LIBER BARCELONA», изданный в 42 томах.
- Экспонирование учебников преподавателей НУК им. адмирала Макарова на международной книжной выставке проводится впервые в истории нашего университета. Авторы представленных учебников отмечены именными сертификатами и Золотыми медалями выставки, - рассказал главный автор, доктор технических наук, профессор Александр Саулович Рашковский.