Преподаватели НУК получили золотые медали на Международной книжной выставке в Испании

Золотая медаль LIBER BARCELONA 2018 С 3 по 5 октября 2018 года в одном из крупнейших выставочных центров Европы Fira Barcelona Grand Via (город Барселона, Испания) прошла Международная книжная выставка «LIBER BARCELONA 2018».

Об этом сообщают в пресс-службе НУК имени Адмирала Макарова.

Мероприятие проведено при официальной поддержке Правительства Испании, Министерства образования и профессиональной подготовки Испании, Министерства культуры и спорта Испании, Департамента культуры Каталонии, Городского совета Барселоны.

Проведенная в 36-й раз, выставка «LIBER» стала глобальным форумом, посвященным книгоизданию и вопросам авторских прав. Значимое место в работе мероприятия заняла сфера научной и учебной литературы. Отличительной особенностью «LIBER BARCELONA» стала возможность передачи информации о представленных на стендах экспонатах заинтересованным лицам.

Организаторы выставки пригласили более 500 заинтересованных покупателей и инвесторов более чем из 60 стран мира. В рамках форума состоялись более 100 круглых столов.

На выставке были представлены два учебника преподавателей кафедры технологии судостроения, изданных в НУК им. Адмирала Макарова:

Технология изготовления конструкций корпуса судна: учебник / А.С. Рашковский, В.Н. Перов, С.Н. Слижевский, Н.В. Цыкало; под общ. ред. проф. А.С. Рашковского. – Николаев: НУК, 2017. – 304 с. Технология корпусостроительных работ: учебник / А.С. Рашковский, А.В. Щедролосев, А.М. Фарионов, Н.В. Цыкало, В.Н. Перов, С.Н. Слижевский; под общ. ред. проф. А.С. Рашковского. – Николаев: НУК, 2018. – 516 с.

«Аннотации представленных на выставке учебников вошли в специальный каталог «LIBER BARCELONA», изданный в 42 томах.