Прокуратура запросила у горсовета Николаева все документы по участку в 4 га для частной фирмы на территории депо под рынок

Прокуратура Николаевской области запросила у Николаевского городского главы Александра Сенкевича заверенные копии документов для передачи в аренду о 4 га земли ООО «Кристмас» за счет земель николаевского трамвайного депо №2.

Об этом говорится в соответствующем документе на имя мэра Николаева Александра Сенкевича, который опубликовал на своей странице в Facebook николаевец Денис Жело.

Как известно, депутаты Николаевского городского совета в ходе сессии согласовали изготовление технической документации для передачи в аренду 40 тысяч квадратных метров земли под частью территории бывшего трамвайного парка №2 частной фирме ООО «Кристмас».

В документе говорится, что следственный отдел Главного управления Нацполиции в Николаевской области проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами КП «Городское рыночное хозяйство», которое передало в аренду земельный участок. В связи с этим прокуратура просит предоставить до пятницы, 26 октября, заверенные копии решений Николаевского городского совета по предоставлению разрешения на изготовление проекта, его утверждения, передачи участка в аренду, а также документов, на основе каких было принято соответствующее решение.

«В этот же срок информируйте про функциональное значение данного земельного участка, в соответствии с имеющейся градостроительной документации и имеются ли на ней объекты недвижимого имущества коммунальной собственности», - говорится в документе за подписью первого заместителя прокурора Николаевской области Александра Белоуса.

Напомним, что ранее в 2012 году депутаты горсовета приняли решение, которым КП «Николаевэлектротранс» отдал 5 га под рынок. После этого местные «свободовцы» выходили под мэрию с пикетом, требуя от горвласти отменить данное решение. В свою очередь заместитель городского головы Роман Васюков, комментируя сложившуюся ситуацию вокруг создания коммунального рынка на территории трамвайного депо № 2, отметил, что земельный участок «Николаевэлектротранса» передается не какому-либо частному предприятию, а коммунальному - «Городское рыночное хозяйство».