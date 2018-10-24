В Николаеве полиция изъяла пять литров самогона в «наливайке» и вылила его на землю

В Николаеве 23 октября сотрудники управления превентивной деятельности обнаружили факт хранения самогона в доме на улице Андреева.

Об этом сообщили в управлении превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

В отношении местной жительницы составили протокол об административном правонарушении по статье 176 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Изготовление, хранение самогона и аппаратов для его выработки»). Ей грозит штраф от 51 до 170 гривен. Изъятые 5 литров спиртных напитков полицейские уничтожили на месте, вылив на землю.

«Уважаемые граждане! При наличии любой информации о незаконном изготовлении или реализации самогона, обращайтесь по телефону «102», - призывают в полиции.

Ранее николаевец Дмитрий Рябченко на своей странице в Facebook написал, что в этом доме действует «самогонная точка», в которой продают на разлив алкоголь.

Напомним, что ранее в Николаеве в «пьяном дворе» мужчину ударили ножом.