Убрать бордюры и сделать большие лежачие полицейские: У мэра Николаева снова заговорили о реконструкции улицы Соборной

Главный архитектор Николаева Александр Цымбал рассказал, что согласно проекту реконструкции улицы Соборной два квартала сделают пешеходными, а также произведут замену сетей.

Об этом он сообщил в понедельник, 22 октября в ходе аппаратного совещания у мэра.

Отметим, что ранее Александр Сенкевич рассказывал о своих намерениях сделать главную улицу Николаева пешеходной.

Андрей Цымбал — Мы рассматриваем то, что надо изменить. Известно, что будет вертикальное планирование без бордюра, стандартизация фасадов и новое покрытие. Мы провели переговоры с проектантом, который занимается лазерным сканированием фасадов. Стоимость проекта составляет около 200 тысяч гривен. Сейчас ждем перераспределения средств, которое планируют согласовать депутаты на сессии городского совета 25 октября. Хочу отметить, что на 2018 год средства на проектные работы не были предусмотрены, - отметил Цымбал.

Александр Сенкевич В свою очередь Сенкевич добавил, что со стороны подъездных улиц к Соборной должен быть большой лежачий полицейский.

— Надеюсь, что при ближайшем перераспределении бюджета деньги на разработку этого проекта будут выделены. За эти 200 тысяч гривен мы получим проект на реконструкцию двух кварталов - от улицы Адмиральской до улицы Спасской. Эти два квартала мы хотим сделать в один уровень - без бордюра и проезжей части, она полностью станет пешеходной. А также планируется разработать паспортизацию фасадов, зеленых насаждений и замену сетей. По улице Никольская и улице Спасская проезжая часть была поднятая: перед пешеходным переходом будет подъем, а после спуск. Это будет выполнять функцию лежачего полицейского, - подчеркнул мэр.

Напомним, что 11 октября 2017 года в Николаеве презентовали результаты архитектурного конкурса на реконструкцию Соборной площади и части Флотского бульвара.

В частности, в апреле текущего года Сенкевич пообещал реконструировать Соборную площадь к сентябрю 2019 года.