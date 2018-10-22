В оккупированном Армянске «Крымский титан», ставший причиной химвыбросов, возобновил работу

В Армянске на севере оккупированного Крыма завод «Крымский титан» получил разрешение на возобновление работы после остановки в начале сентября из-за загрязнения атмосферы испарениями с кислотонакопителя.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на заявление Росприроднадзора.

«Сотрудники Росприроднадзора 20 октября приняли участие в процедуре начала запуска оборудования завода «Титановые инвестиции», - сообщила пресс-служба крымского управления ведомства в понедельник.

По словам главы оккупационной администрации Армянская Василия Телиженко, для того, чтобы заработал за полную мощность, необходимо около недели.

Как известно, оккупационные власти Крыма решили ввести режим чрезвычайной ситуации в Армянскев связи с выбросами вредных химических веществ на заводе Крымский титан.

Кроме того, в Херсонской области на административной границе с Крымом украинские пограничники зафиксировали превышение содержания токсичных промышленных веществ в воздухе. Также на админгранице с Крымом отравились украинские пограничники из-за химических выбросов на оккупированной территории.

Отметим, что в оккупированном Армянске из-за загрязнения воздуха остановили завод «Крымский титан», а детей эвакуировали в санатории.

На юге Херсонской области также была объявлена эвакуация в связи с угрозой техногенной катастрофы и загрязнением воздуха на севере оккупированного Крыма.

23 сентября отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за выбросом на заводе «Крымский титан». Однако 11 октября местные жители Армянска сообщили о новых химических выбросах.