В Украине хотят переименовать АР Крым – уже есть несколько вариантов

Рефат Чубаров Автономная Республика Крым в новой редакции Конституции Украины может стать Крымской автономией.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров на круглом столе в понедельник, пишет УНН.

По его словам, рабочая группа, которая готовит поправки в Конституцию, рассматривает именно это название как рабочее.

«У нас есть несколько вопросов, которые остаются такими, что решение будет за Конституционной комиссией. Один из таких вопросов - это название. Сейчас рабочее название - это «Крымская автономия», но есть предложения сохранить существующее название «Автономная Республика Крым», и также название «Крымскотатарская автономия», - сказал глава Меджлиса.

По его словам, крымские поправки в Конституцию будут переданы в парламент пакетом вместе с законопроектами о статусе крымскотатарского народа и о коренных народах Украины.

Конституционная комиссия создала рабочую группу по статусу Крыма в мае 2017 года.

За полтора года рабочая группа создала предложения относительно изменений в раздел Х Конституции Украины. Они должны закрепить неотъемлемое право крымскотатарского народа как коренного народа Украины на самоопределение в составе независимого Украинского государства.

Напомним, что в 2016 году Верховная Рада Украины утвердила рекомендации президенту, согласно которым в Конституции Украины должна появиться Крымскотатарская Автономная Республика вместо Автономной Республики Крым.