«Ника-Тера» побывала на 85-летии Николаевской спецшколы интерната

В пятницу, 19 октября, актовый зал Николаевской специальной общеобразовательной школы-интерната І-ІІІ ст. № 6 был наполнен гостями, подарками, цветами, улыбками и поздравлениями. Свой 85-летний юбилей школа решила отпраздновать концертом с участием педагогов и воспитанников, вспомнив важные исторические моменты развития своего учебного заведения.

Об этом сообщают в пресс-службе «Морского специализированного порта НИКА-ТЕРА»

Школа была основана в 1933 году и, пережив много событий, на сегодняшний день остаётся учебным заведением для глухих детей и детей с пониженным слухом, выпустив за время своего существования около 700 учеников.

- Наши дети с инклюзией требуют к себе особого внимания и заботы квалифицированного персонала, - рассказала и.о. директора школы Светлана Митько. – Мы считаем своей задачей, чтобы наших детей воспринимали в обществе, как и всех остальных, у которых нет инклюзии. К концерту мы готовились на протяжении трёх недель и очень благодарны всем нашим гостям, партнёрам, спонсорам за их поддержку и внимание к нам.

Среди приглашённых гостей были и представители многолетнего партнёра школы-интерната - «Морского специализированного порта НИКА-ТЕРА».

- Мы гордимся нашим сотрудничеством со школой-интернатом и нам всегда приятно приходить в гости к детям и поддерживать их идеи, - рассказала глава профсоюзного комитета ООО «МСП НИКА-ТЕРА» Юлия Кошко. - Мы благодарим педагогический состав за их чуткость, душевность и профессионализм, ведь их труд – самая неотъемлемая часть в этой школе. Детям желаем, чтобы школа всегда была для них тем уютным местом, где можно провести время со своими друзьями, наставниками и близкими людьми, и открыть для себя все возможности в будущую успешную жизнь.

Юлия Кошко пожелала школе-интернату процветания и развития, а также от лица порта передала в подарок тёплые пледы и традиционный сладкий атрибут дня рождения – торт размером 1,2 м на 0,8 м, который дети оценили с большим удовольствием.

Программа праздничного концерта под названием «От А до Я» была насыщена на танцевальные и вокальные выступления воспитанников школы-интерната, на театральные постановки и воспоминания, на поздравления и благодарности. Можно с уверенность сказать, что каждый зритель оценил старания и искренность всех участников концерта.