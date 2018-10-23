Мэр Николаева ветировал решение сессии горсовета, которым отвели частной фирме участок в 4 га на территории трамвайного депо под рынок

Николаевский городской голова Александр Сенкевич наложил вето на решение сессии городского совета о передачи в аренду 40 тысяч квадратных метров земли ООО «Кристмас» за счет земель николаевского трамвайного депо №2 по улице 8 Продольный, 2в / 7.

Об этом мэр написал на своей странице в Facebook.

«В связи с вопросами Государственной фискальной службы к сделкам между КП «Николаевское рыночное хозяйство» и ООО «Кристмас» и через недовольство горожан, вчера ветировал проголосованное на прошлой сессии решение Николаевского городского совета о предоставлении разрешения ООО «Кристмас» на изготовление технической документации по землеустройству относительно установления границ земельного участка в натуре на земельный участок площадью 40 000 квадратных метров с целью передачи в аренду для обслуживания муниципального торгового комплекса по улице 8 Продольный, 2в / 7», - написал Сенкевич.

В частности он отметил, что ни он, ни депутаты горсовета «никогда не выступали против развития малого и среднего бизнеса в городе».

«Но, я уверен, что легитимность и авторитет городского совета не могут быть сохранены, если совет будет принимать решения, к которым есть вопросы у правоохранительных органов», - отметил он.

Как известно, депутаты Николаевского городского совета в ходе сессии согласовали изготовление технической документации для передачи в аренду 40 тысяч квадратных метров земли под частью территории бывшего трамвайного парка №2 частной фирме ООО «Кристмас».

Позже прокуратура Николаевской области запросила у Николаевского городского главы Александра Сенкевича заверенные копии документов для передачи в аренду о 4 га земли ООО «Кристмас» за счет земель николаевского трамвайного депо №2.

Напомним, что ранее в 2012 году депутаты горсовета приняли решение, которым КП «Николаевэлектротранс» отдал 5 га под рынок. После этого местные «свободовцы» выходили под мэрию с пикетом, требуя от горвласти отменить данное решение. В свою очередь заместитель городского головы Роман Васюков, комментируя сложившуюся ситуацию вокруг создания коммунального рынка на территории трамвайного депо № 2, отметил, что земельный участок «Николаевэлектротранса» передается не какому-либо частному предприятию, а коммунальному - «Городское рыночное хозяйство».