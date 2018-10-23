В Николаеве завтра на час разведут два моста, чтобы выпустить гидрографическое судно

В среду, 24 октября в Николаеве на час разведут Южнобугский и Ингульский мосты.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского горсовета.

Мосты разведут из-за выхода из акватории ГП «Николаевский судостроительный завод» гидрографического судна ГС-82.

Планируется, что разведение мостов пройдет с 12:00 до 13:00. Резервным днем для выхода корабля выбрано 25 октября.

Напомним, что во вторник, 31 июля в Николаеве развели Варваровский, Ингульский и пешеходный (понтонный) мосты, чтобы малое гидрографическое судно ГС-82 прошло для ремонта в акваторию «Николаевского судостроительного завода».