В Николаеве завтра на час разведут два моста, чтобы выпустить гидрографическое судно

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В среду, 24 октября в Николаеве на час разведут Южнобугский и Ингульский мосты. 

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского горсовета.

Мосты разведут из-за выхода из акватории ГП «Николаевский судостроительный завод» гидрографического судна ГС-82. 

Планируется, что разведение мостов пройдет с 12:00 до 13:00. Резервным днем для выхода корабля выбрано 25 октября.

Напомним, что во вторник, 31 июля в Николаеве развели Варваровский, Ингульский и пешеходный (понтонный) мосты, чтобы малое гидрографическое судно ГС-82 прошло для ремонта в акваторию «Николаевского судостроительного завода».

Julia Davudenko

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русскийобщество