Глава Николаевской ОГА выступил за увольнение представителей власти, которые игнорируют проблему стихийных свалок в области

Алексей Савченко Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко считает, что те чиновники, которые игнорируют проблему со стихийными свалками в области, должны быть уволены.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам главы ОГА, он пересмотрел несколько видеороликов николаевских активистов относительно нелегальных свалок мусора на Николаевщине.

«Признаюсь – возмущению нет предела! С одной стороны, я благодарен общине, что поднимает в целом действительно актуальные темы. С другой – разочарован бездействием властных служащих на местах. Это же какими безответственными надо быть, если и люди вас просят вмешаться, ликвидировать свалки, и областная государственная администрация предоставила вам официальные письма относительно ликвидации стихийных свалок, а вы не реагируете и ждете непонятно чего. Неужели так нравится жить среди мусора?» – написал Савченко.

Также он добавил, что уже поручил своему профильному заместителю Валентину Гайдаржи взять вопрос на личный контроль и проверить степень выполнения ранее данных поручений по ликвидации стихийных свалок в области.

«Результатом должна стать ликвидация на Николаевщине стихийных свалок, и наказание, а если надо – увольнение безответственных служащих, которые игнорируют эту проблему. Тем более, есть пример того, что убрать несанкционированную свалку возможно в течение суток, но только в том случае, когда чиновники на местах ответственно относятся к своим обязанностям», – резюмировал Савченко.

Напомним, в сентябре Алексей Савченко заявил, что в Николаевской области власти на местах должны не закрывать глаза на несанкционированные свалки и ситуацию с благоустройством территорий, а результативно реагировать и наводить порядок.