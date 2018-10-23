«Нафтогаз Украины» решил не повышать тариф на газ для промышленности

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» с 1 ноября 2018 года оставила минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на уровне октября – 13 тысяч 439 гривень за тысячу кубометров.

Об этом говорится в сообщении компании, пишет «УНИАН».

Максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 ноября также не изменились и составляют 14 тысяч 586 гривень за тысячу кубометров, что соответствует цене октября.

Как отметили в компании, ценовые предложения «Нафтогаза» дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов. Если покупатель не имеет задолженности перед «Нафтогазом» или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена. Все цены указаны с учетом НДС.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман объявил, что с 1 ноября цена на газ для населения будет увеличена на 23%.

В свою очередь, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет требовать у Верховной Рады расширить программу субсидий в связи с повышением стоимости за газ.