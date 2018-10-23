Компания «Місто для людей Миколаїв» сообщила, как будут начисляться платежи за услуги в октябре

«Місто для людей Миколаїв» второй месяц обслуживает многоквартирные дома в Николаеве. За это время компании пришлось столкнуться с рядом проблем, таких как нехватка персонала, попытки бывших коммунальных предприятий сорвать отопительный сезон в городе, но самое главное - разруха и состояние домов после ЖЭКов. В такой ситуации, безусловно, возникают некоторые сложности со своевременным предоставлением услуг, в первую очередь по уборке территорий.

Об этом идет речь в сообщении компании.

- Хотим еще раз акцентировать внимание на том, что жители Ингульского и Корабельного района, а также микрорайона Соляные, дома которых обслуживает «Місто для людей Миколаїв», будут платить только за фактически оказанные услуги. Если уборка территории не производилась, или услуга была оказана не в полном объёме, — это будет учтено при начислении платежей за октябрь», - прокомментировал Анатолий Быценко.

Мобильные бригады «МДЛМ» в октябре работают на территории Корабельного района и микрорайона Кульбакино. Работники убирают контейнерные зоны и придомовые территории.