В Коблево заявили, что неизвестные вывозят грузовиками с пляжа песок

В сети опубликовали видео, на которых видно, как с пляжа базы отдыха «Черноморец» в Коблево выезжает груженный песком КамАЗ, а ему на смену заезжает следующий.

Видео опубликовал один из предпринимателей Коблево в Вайбер-канале «Спільнота Підприємців Коблево», передаёт «Koblevo.news».

Так, автор видео попытался пообщаться с водителем грузовика о том, что происходит и откуда везут песок, однако тот не прояснил ситуацию.

«Участники обсуждения заснятого беспредела, предположили, что песок, скорее всего, воруется для использования его в строительстве очередной базы отдыха. По предварительной информации один из предпринимателей курорта ровно через час после появления в Вайбер-канале шокирующих видео поделился своим, на котором к тому времени пляж был абсолютно чист от людей и техники. Отсутствовали также барханы песка, сгребенные экскаватором от уреза воды к парапету набережной», - пишет издание.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» подтвердили, что сообщение о вывозе песка было, однако прибывшая следственно-оперативная группа не застала на пляже никого. Также они не обнаружили явных следов добывания песка. Правоохранители внесли информацию в журнал единого учета и проверяют её.

Уже после появления видео, на котором зафиксирован момент погрузки песка, сотрудники полиции сообщили, что проведут дополнительную проверку данной информации.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине спецназ полиции задержал группу рейдеров, которые пытались захватить государственный гранитный карьер.