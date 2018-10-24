Спасатели напомнили николаевцам о запрете сжигать сухие листья

Спасатели Николаевщины напомнили о запрете сжигания сухих листьев. Из-за сжигания листьев в окружающую среду попадают ядовитые компоненты, которые вредят здоровью человека.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Также неконтролируемое горение листьев нередко приводит к распространению огня на хозяйственные постройки, гаражи, жилые дома. На территории Николаевщины в последние дни возросло количество пожаров на открытых территориях. 22 октября спасатели ликвидировали 6 пожаров сухой травы, камыша и листьев на общей площади более 5 га. Спасатели просят николаевцев:

- находясь на отдыхе за городом, работая на огородах, приусадебных участках, убирая на прилегающих территориях, всегда соблюдайте правила пожарной безопасности;

- не бросайте непогашенные спички или сигареты на землю;

- не оставляйте непогашенным костер, залейте его водой, не отходите от него, пока идет дым или пар;

- если вы заметили начинающийся пожар, старайтесь потушить сами подручными средствами. Иногда достаточно просто затоптать пламя;

- если вы не можете погасить пожар самостоятельно, срочно позвоните по экстренному номеру службы спасения «101».