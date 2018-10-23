В Николаеве морские пехотинцы маршем пройдут по центру города и почтут память погибших сослуживцев

В среду, 24 октября, военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты в честь выхода из зоны проведения ООС пройдут маршем по проспекту Героев Украины.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в Корпусе морской пехоты.

По имеющейся информации, в 11:00 от входа в парк Победы состоится начало шествия через Ингульский мост до улицы Адмиральской, и далее по улице Адмиральской до мемориала Героям-Ольшанцам, где в 12:00 состоится панихида по погибшим в зоне проведения боевых действий морпехам.

Горожан приглашают принять участие в данном мероприятии.

Справка

36-я бригада морской пехоты сформирована в 2015 году на базе воинских частей выведенных из оккупированного российскими войсками полуострова Крым, 36-й отдельной бригады береговой обороны, 1-го и 501-го отдельных батальонов морской пехоты.

С первых дней АТО бойцы бригады принимают участие в боевых действиях на Мариупольском направлении. Впервые за это время бригада в полном составе выведена из зоны проведения боевых действий.