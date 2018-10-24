В Китае открыли самый длинный в мире мост через море – за 9 лет строительства там погибло не менее 18 строителей

В Китае открыли самый длинный в мире мост через море. Его длина составляет 55 километров, а на строительство ушло девять лет.

Об этом сообщает Громадське.

Уже завтра, 24 октября, по нему начнут ездить машины. Он соединил три ключевые прибрежные города: Гонконг, Макао и Джухай.

Отмечается, что строительство такого моста стоило стране около 20 миллиардов долларов. При возведении конструкций в течение 9 лет там погибли не менее 18 строителей, а открытие моста несколько раз откладывали.

Xi Jinping announces the opening of the Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge at an opening ceremony in the city of Zhuhai, Guangdong Province pic.twitter.com/u6OMRmuylL — China Xinhua News (@XHNews) 23 октября 2018 г.

Его особенностью является то, что он способен выдерживать тайфуны и землетрясения, с чем часто сталкивается этот регион. Для строительства моста использовали 400 тысяч тонн стали - этого бы хватило на 60 Эйфелевых башен.

Около 30 километров конструкций - это обычный мост, который проходит в дельте Жемчужной реки, впадающей в Южно-Китайское море. Далее Китай построил два искусственных острова, а между ними - мост уходит под воду на 44 метров, чтобы дать возможность кораблям проходить мимо. Длина тоннеля под водой составляет 7 километров.

Ранее сообщалось, что украинцев признали почти самыми бедными гражданами на планете.

Как известно, в результате комплексного обследования Варваровского моста в Николаеве выяснилось, что его состояние является крайне критическим и требует безотлагательного ремонта. После чего депутаты Николаевского горсовета решили обратиться в Мининфраструктуры с просьбой профинансировать реконструкцию Варваровского моста и уже собирались 1 октября ограничить движение по нему для большегрузов. Также в Мининфраструктуры обратились Николаевские нардепы. Позже в бюджет Николаева на 2018 год «заложили» 5 миллионов гривен на проект ремонта моста.

Как известно в мае 2018 года департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета по результатам объявленных торгов избрал киевскую фирму «Союзтранспроект» разработчиком проектно-сметной документации по капитальному ремонту Южнобугского моста. А глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что реконструкция моста возможна только в том случае, если он будет передан на баланс городом Николаевом на баланс министерства инфраструктуры.