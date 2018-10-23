На Николаевщине разыскивают 15-летнего подростка, который пропал без вести три дня назад

Полицейские Николаевской области разыскивают 15-летнего подростка, который три дня назад ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Об этом сообщают в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области.

Сообщается, что 23 октября в Первомайский отдел полиции обратился 45-летний местный житель. Он сообщил, что 20 октября из дома ушел его сыл Сарвар Гадоев, 2003 года рождения и до сих пор не вернулся. Его местонахождение неизвестно.

— Приметы: рост около 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза карие. Был одет в черные джинсы, спортивную куртку серого цвета в черный квадратик с капюшоном, кроссовки зеленого цвета. При себе имел: рюкзак черного цвета, - сообщается в полиции.

Правоохранители просят местных жителей сообщить в полицию, если появится любая информация о местонахождении подростка.

Напомним, в Николаеве полиция разыскивает несовершеннолетнюю Людмилу Богдан, которая ещё 10 октября пропала без вести.