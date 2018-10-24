В Николаеве ищут семью для маленьких детей – мальчика и его сестры

В Николаеве служба по делам детей администрации Заводского района ищет семью для родных брата и сестрички. Мальчику четыре года, а девочке – два.

Об этом сообщили в администрации Заводского района.

«Дети лишены родительской любви, очень нуждаются в заботе и внимании», - сообщили в администрации.

За консультацией по устройству детей в семью обращайтесь в службу по делам детей администрации Заводского района по адресу: улица Пограничная, 9, кабинет 27, телефон 47-37-03, 36-82-97, 36-22-82.

Напомним, что на Николаевщине разыскивают 15-летнего подростка, который пропал без вести три дня назад.