В Николаеве завтра спасатели проведут учения на нефтебазе – горожан просят не паниковать

В Николаеве 24 октября спасатели проведут плановые тактико-специальные учения на территории ООО «Ойл трансшипмент».

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Учения пройдут с 10:00 до 12:00 по адресу улица Космонавтов, 1Н (район нефтебазы – ПН).

«Во время мероприятия будут привлекаться специальная и пожарная техника, будут отрабатываться действия по тушению условного пожара. Спасатели просят граждан отнестись с пониманием и не поддаваться панике», - сообщили в ГСЧС.

Напомним, что николаевские спасатели провели учения в школе-интернате.