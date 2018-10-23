В Николаеве завтра спасатели проведут учения на нефтебазе – горожан просят не паниковать

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В Николаеве 24 октября спасатели проведут плановые тактико-специальные учения на территории ООО «Ойл трансшипмент».

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Учения пройдут с 10:00 до 12:00 по адресу улица Космонавтов, 1Н (район нефтебазы – ПН).

«Во время мероприятия будут привлекаться специальная и пожарная техника, будут отрабатываться действия по тушению условного пожара. Спасатели просят граждан отнестись с пониманием и не поддаваться панике», - сообщили в ГСЧС.

Напомним, что николаевские спасатели провели учения в школе-интернате.

Вадим Богданов

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русскийобщество