В Первомайске пропал без вести пожилой мужчина, страдающий расстройствами памяти

В Николаевской области, в Первомайске правоохранители разыскивают пожилого мужчину, который пропал без вести.

Об этом сообщается в Главном управлении Национальной полиции Украины в Николаевской области.

Житель села Конецполь Петр Георгиев 1948 года рождения ушел из дома 14 октября и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

— Приметы: рост около 170-175 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза карие. Был одет в байковую рубашку в бело-голубую клетку, тельняшку в бело-черную полоску, спортивные штаны черного цвета, черные резиновые шлепанцы, на голове белая кепка. Особые приметы: страдает расстройствами памяти, - говорится в полиции.

Полицейские просят помощи у горожан – сообщить любую информацию о местонахождении мужчины.

Напомним, полицейские Николаевской области разыскивают 15-летнего подростка, который три дня назад ушел из дома и до сих пор не вернулся.