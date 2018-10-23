22 октября, в Киеве, шестеро детей сбежали из Центра социально-психологической реабилитации №1.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на Службу розыска детей ГУНП в Киеве.

Дети сбежали из учреждения около 15:00. Служба розыска подала данные детей даты их рождения.

— Егоров Кирилл Игоревич, 24.05.2005. Коваленко Мария Александровна, 25.02.2004. Ярмоленко Анна Александровна, 15.12.2005. Кусакин Артем Сергеевич, 22.08.2007. Бублик Виктория Анатольевна, 13.05.2005. Ратушняк Виктор Анатольевич, 01.08.2009, - сообщается в Службе.

Виктория Бублик Мария Коваленко Виктор Ратушняк

Также в ведомстве предоставили приметы четырех из шести детей.

— Мария Коваленко. Рост — около 170 сантиметров, короткие крашенные черные волосы, худощавого телосложения. На вид — около 15 лет. Была одета в синие джинсы и голубую курточку. Виктория Бублик. Рост — около 160 сантиметров, длинные черные волосы, худощавого телосложения. На вид около 15 лет. Была одета в черные джинсы, темный реглан, светлые кроссвоки. Артем Кусакин. Рост — около 130 сантиметров, худощавого телосложения. Цвет волос — русый. На вид — 11 лет. Был одет в кремовую куртку, синие джинсы и белые кроссовки. Анна Ярмоленко. Рост — около 170 сантиметров, среднего телосложения, светлые длинные волосы. На вид — 12-13 лет. Была одета в светлый свитер с синими полосами, синие джинсы и белые кроссовки, - сказано в сообщении.

Кирилл Егоров Анна Ярмоленко Артем Кусакин

Причины такого поступка детей не сообщаются.

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