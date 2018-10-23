«Пропагандирует насилие и жестокость»: Комиссия ЖКХ горсовета Николаева направит юрдепартаменту на изучение петицию по усыплению собак

Члены комиссии по вопросам ЖКХ не смогли рассмотреть коллективные обращения граждан Николаева в виде электронных петиций касательно обращения с бездомными животными: отлов и дальнейшее усыпление или же за гуманную программу регулирования их численности.

Об этом стало известно во вторник, 23 октября в ходе заседания комиссии.

Так, петицию за усыпление поддержало 1460 человек, а за гуманное обращение – 1012 подписей николаевцев. В свою очередь, зоозащитники обратили внимание депутатов на то, что рассматривать петицию за усыпление нельзя, так как она противоречит решению сессии горсовета про петиции, в пункте 1.3, а именно несет в себе пропаганду насилия и жестокости.

Председатель комиссии Алексей Лепишев предложил принять данные петиции к сведению и отправить их на сессию. Также его поддержал секретарь комиссии Олег Солтыс, который сообщил, что юридический департамент все равно под каждым проектом решения приложит свои выводы.

Однако член комиссии Игорь Копейка поддержал зоозащитников в том, что петиция нарушает решение сессии, и требовал отправить обращение на юридический департамент, чтобы там исследовали данный вопрос по пункту 1.3, если же не найдут нарушений то решение вынесут на сессию горсовета.

- Рассматривать этот вопрос вообще неправильно и противозаконно, - акцентировал внимание Копейка.

После заявления Копейки, его коллега Олег Солтыс предложил отправить две петиции на изучение юрдепартаменту.

- Не может три человека решить за весь город (что петиция незаконна, - ПН). Чтобы не было никакой заангажированности. Кто сказал, что она нарушает закон? Два сказали «да», а три ответят «нет». И что? Давайте все отправлять на юрдепартамент. А то получается, что один вопрос кто-то тянет, а кто-то табанит, - заявил Солтыс.

В итоге 5 депутатов из шести согласились направить петицию по усыплению бездомных животных на изучение юрдепаратменту.

При этом, когда дошло время до обсуждения петиции зоозащитников, Лепишев сразу поставил вопрос на голосование по факту того, что депутаты ознакомились и рассмотрели петицию, который в результате поддержало лишь 4 депутата, а такого количества голосов не хватает, чтобы рекомендовать вынести вопрос на сессию.

Напомним, что по результатам социологического исследования об отношении горожан к проблеме бездомных животных, николаевцы практически одинаково проголосовали за безвозвратный отлов и ОСВ (Отлов-стерилизация-возврат).

Ранее департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета представил два проекта программ по регулировке численности бездомных животных на территории Николаева на 2018-2022 года.

Позже появился третий вариант программы по контролю количества бродячих собак, которая предусматривает метод отлова-стерилизации-выпуска животного, которую разрабатывали зоозащитники.