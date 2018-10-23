В николаевской школе имени Ольжича до смены повара проверили еду – в борще и плове нашли кишечную палочку

В николаевской школе №1 имени Олега Ольжича в Корабельном районе взяли пробы еды на анализ, которые показали наличие бактерий группы кишечной палочки.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

Отметим, что пробы борща из свежей капусты и плова с куриным филе отобрали 2 октября во время внепланового инспектирования соблюдения требований законодательства о пищевых продуктах. Уже тогда в комментарии «Преступности.НЕТ» директор КОПа Глеб Новоторов сообщил, что принято решение о смене повара.

«Согласно предоставленных экспертных заключений Николаевской региональной государственной лабораторией Держпродспоживслужбы - борщ из свежей капусты и плов с куриным филе экспертное заключение № 002108п / 18 от 10.10.2018р. не соответствуют Государственным санитарным правилам и нормам по микробиологическим показателям (БГКП (колиформы)», - говорится в сообщении.

Напомним, что родительский комитет жаловался, что в данной школе течет крыша, по кабинетам бегают крысы, а столовая находится в ужасном состоянии, несмотря на то, что деньги на текущие ремонты в школе постоянно выделяют.

Также на бюджетной комиссии горсовета депутаты приняли решение направить вопрос по николаевской школе №1 первому заместителю городского головы Владимиру Крыленко, дабы тот организовал проверку и подал свои предложения насчет решения проблемы. В свою очередь, родительский комитет школы выступил против такого решения депутатской комиссии.

Позже представители родительского комитета школы №1 имени Олега Ольжича заявили, что директор учреждения Николай Матиюк ввел «крепостное право». После этого в Николаеве, в школе №1 имени Олега Ольжича проверили общее состояние учебного заведения.

В частности сообщалось, что директора школы №1 имени Олега Ольжича в Корабельном районе Николая Матиюка после выхода из планового отпуска привлекут к дисциплинарной ответственности за нарушения, обнаруженные в ходе проверки.

В сентябре текущего года директором школы после проведения конкурса стал Владимир Михайлович Заяц.

Ранее сообщалось, что родители учеников николаевской школы №1 имени Олега Ольжича, совместно с новым директором Владимиром Зайцем провели проверку в пищеблоке и остались недовольными увиденным.