В Черном море нашли древнегреческий корабль – он пролежал на дне 2400 лет

В Черном море обнаружили 23-метровый утонувший корабль. Археологи относят его к Древней Греции и утверждают, что он – самый древний корабль, не поврежденный кораблекрушением.

Об этом сообщает «The Guardian».

Корабль нашли у берегов Болгарии. Он утонул около 2400 лет тому назад и лежал на глубине около 2 километров. На корабле сохранились мачта, рули и гребные скамейки.

- Корабль, сохранившийся в неприкосновенности со времен классического мира, лежащий на глубине более чем 2 километра – это то, во что я никогда бы не поверил. Это изменит наше понимание о судостроении и мореплавании в древнем мире, - сказал профессор Джон Адамс, главный исследователь проекта Черноморской морской археологии, который нашел корабль.

Считается, что корабль был торговым судном – подобный ему изображен на древнегреческой «Вазе Сирен», которая хранится в Британском музее. Радиоуглеродный анализ частиц корабля провели в Саутгемптонском университете. На основании его выводов говорят, что это «самый старый неповрежденный корабль, известный человечеству».

Всего за три года работы международной команды морских археологов, ученых и морских геодезистов зафиксировали последствия 60 кораблекрушений – от времен Древнего Рима до флота казаков в 17-м веке.

Напомним, что ранее ученые опровергли гипотезу о причине гибели знаменитой арктической экспедиции.