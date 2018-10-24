Глава «Прометея» Рафаэль Гороян: «Неправильные действия украинских властей приведут к гибели урожая»

В этом году в Украине прогнозируют рекордное количество урожая – 65 миллионов тонн. Но достижение этого показателя во многом зависит от способности транспортной системы оперативно решить текущие логистические проблемы и обеспечить ритмичную поставку зерна в порты.

Об этом заявил глава группы компаний «Прометей» Рафаэль Гороян.

- Сегодня в Украине практически полностью остановлена перевозка зерновых и масличных культур. Этому способствовали серьезные просчеты и необдуманные ограничения, которые были приняты действующим правительством. Сначала был существенно снижен объем автоперевозок из-за ужесточения весового контроля на дорогах. После «Укрзализныця» активно начало закрывать ж/д станции, тем самым была приостановлена транспортировка зерна вагонами, - отмечает бизнесмен.

Глава «Прометея» считает, что Украина не была готова к таким резким изменениям. Ведь развитию агробизнеса в стране мешают существенные проблемы в логистике, среди которых - низкое качество дорожной инфраструктуры, недостаточные инвестиции в модернизацию железнодорожного и автомобильного транспорта, нехватка зерновозов и локомотивов. По мнению Рафаэля Горояна, для развития логистики «Укрзализныця» должна либо инвестировать в приобретение локомотивов, либо дать это сделать частному бизнесу. Также бизнесмен отмечает, что отдельной проблемой логистики является процветающая коррупция, которая мешает Украине выходить на новые рынки сбыта, увеличивать экспорт, и отпугивает инвесторов.

- Ранняя уборка кукурузы, одновременное созревание сои и подсолнечника, увеличение объемов урожая существенно повысили спрос на перевозки. Следует отметить, что существует большая проблема с выгрузкой на конечных складах, выстроились большие очереди у портов. Оборачиваемость в портах снизилась из-за падения мировых цен, т.к. трейдеры придерживают зерно в ожидании лучших условий. Что касается конкретных цен на перевозки, то если сравнивать с началом сезона, то цены выросли в два-три раза, - комментирует бизнесмен.

- Если ситуация с перевозками не изменится – произойдет коллапс. Остановится работа в портах, на элеваторах, практически остановится транспортировка зерновых. Из-за проблем с транспортировкой аграрии рискуют потерять часть урожая. То есть культуры, которые выращивались в течение года, могут просто погибнуть в полях, - добавляет Гороян.

Бизнесмен призывает представителей власти оперативно отреагировать на существующие проблемы и прибегнуть к экстренным мерам: «А именно временно разрешить движение перегруженных зерновозов, временно открыть убыточные ж/д станции. А затем плавно переходить к осуществлению ранее принятых законопроектов».